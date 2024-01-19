Edirne'de Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi Hayata Geçirildi

MARMARA Bölgesi'nde beklenen olası büyük depremde önemli rol oynayacak Edirne'de, profesyonel eğitimli afet gönüllüleri oluşturulmaya başlandı. Gönüllülerin 1 yıllık eğitim sonunda profesyonel ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır hale geleceğini söyleyen Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR) İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, "Özellikle 6 Şubat'taki depremden sonra mahallede yaşayanların ne kadar önem kazandığını gördük. Çalışmalarımız mahalle özelinde devam edecek. Şu anda ilk hedefimiz en az 100 gönüllüye ulaşmak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinin önemi bir kez daha arttı. Olası Marmara depremi sonrasında önemli rol oynayacak Edirne'de ise AFAD ve MAG/AMESAR iş birliğiyle 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi hayata geçirildi. Kentte 3 pilot mahallede uygulamaya konulan projeye 42 gönüllü başvurdu. Deprem ve birçok afette profesyonel olarak görev alacak vatandaşlara, AFAD İl Müdürlüğü'nde uzman ekipler tarafından eğitim verilmeye başlandı.

MAG/AMESAR İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, gönüllülerin 36 saatlik teorik ve 220 saatlik pratik olmak üzere 1 yıllık eğitim sürecinden geçtikten sonra ekiplerle, afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır hale geleceğini söyledi. Bünyelerinde toplamda 19 arama-kurtarma uzmanı olduğunu, 6 Şubat depreminin ardından bu sayıyı artırmak için projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Aktaş, "Edirne'deki derneğimizi 2019 yılında kurduk. İlk başta acil müdahale ekipleri olarak görev yapıyorduk. Mahalle bazında değildi çalışmalarımız, tamamen il genelinde gönüllülük esasına göreydi. 6 Şubat sonrası çalışmalarımız hız kazanınca bu yıl da Mahalle Afet Gönüllüleri projemizi hayata geçirdik. İlk başta 3 pilot mahalle olmak üzere daha sonrasında ilçelerimizle birlikte tüm mahallelerimize uygulayacağız" dedi.

'1 YIL SONUNDA PROFESYONEL EKİPLERLE ÇALIŞMALARA KATILABİLECEKLER'

Aktaş, açıklamasında, "Özellikle 6 Şubat sonrası mahallede yaşayanların ne kadar önem kazandığını gördük. Bundan sonraki çalışmalarımız dolayısıyla mahalle özelinde devam edecek. 6 Şubat'ta kurumumuz da depremde görev yaptı. Edirne'den 19 gönüllümüz gitti. Şu anda ilk hedefimiz bu 19 gönüllüyü 100 gönüllüye çıkarmak, daha sonrasında da 500 gönüllüye çıkmak. Bu kapsamda vatandaşlar 36 saat teorik, 220 saat de sahada eğitim alacaklar. Sonunda mahalle afet gönüllümüz, profesyonel ekiple büyük afetlere gidip burada çalışmalara katılabilecek" diye konuştu.

'PROFESYONEL OLMAK ÇOK FARKLI'

Derneğe 1,5 yıl önce katılan Trakya Üniversitesi öğrencisi Umut Varlı, özellikle afet durumlarında gönüllülük esasının önemini vurgulayarak, "Türkiye'de herkesin gönüllülük çalışmalarına katılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olası bir olayda birlik ve beraberlik ihtiyacı duyulduğunda bu çok önemli hale geliyor. Bunun dışında sadece arama-kurtarmacı olmak değil afetzede olmak da yaşanabilecek bir durum ve bu şekilde ekiplere üye olarak gerçekten afet durumunda ne yapılacağını öğreniyorsunuz. Bu eğitimlerin de çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var, bu konuda eksik durumdayız. Çok fazla sayıya ulaşsak da profesyonel olmak çok farklı bu konuda. Bu konuda eğitimli olmak için herkesin üye olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'EVDE OTURUP İZLEMEK İNSANIN İÇİNİ ACITIYOR'

Projede gönüllü olarak eğitim almaya başlayan Hamit Babayiğit, "Ailem İstanbul'da yaşıyor ve olası İstanbul depreminde elimden bir şey gelebilmesi adına bu eğitimleri almak istedim. 6 Şubat'taki depremlerde evde oturup sadece izleyebildik ve bu insanın içini parçalayan bir durum. En azından orada insanlara yardım etmek, ufacık da olsa bir taş kaldırabilmek isterdik. Alacağımız eğitimler bu konuda bize profesyonel olarak işimize yarayacak" diye konuştu.

'BİR NEBZE DE OLSA YARDIM ETMEK İSTİYORUZ'

?Gönüllülerden Elif Gülhan da "Son yaşanan 6 Şubat depreminden hepimiz çok etkilendik. Önümüzde de olası bir Marmara depremi söz konusu, en yakın şehir olarak da biz varız. Bununla alakalı biraz da olsa birilerine yardımcı olabilmek istiyoruz. Bunun için bu eğitime katıldım. Bir can bile kurtarabilirsek bizim için büyük mutluluk olur" dedi.