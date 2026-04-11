Haberler

Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden düşüp ölüme 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 'Sıfır yer çekimi' eğlence aletinden fırlayarak hayatını kaybeden Sedat Çoktaş'ın ölümüyle ilgili işletmeci ve bir çalışan tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

EDİRNE'de Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Sedat Çoktaş, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışanın ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

