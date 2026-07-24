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Edirne'de Lozan'ın 103. yılı törenle kutlandı

Edirne'de Lozan'ın 103. yılı törenle kutlandı
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Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Karaağaç'taki Lozan Anıtı'nda tören düzenlendi. Belediye Başkanı Filiz Gencan, Lozan'ın bağımsızlık ve egemenlik simgesi olduğunu vurguladı.

Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nda düzenlenen program, Edirne Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) çelenklerini sunmalarıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, burada yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın bir barış metni olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının uluslararası alanda tescili niteliği taşıdığını söyledi.

Lozan'ın, yok sayılmak istenen bir milletin yeniden ayağa kalkmasının simgesi olduğunu belirten Gencan, "Lozan yalnızca 24 Temmuz 1923'te imzalanmış bir antlaşma değildir. Lozan, yok sayılmak istenen bir milletin yeniden ayağa kalkması, kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, egemenliğinden, bağımsızlığından ve onurundan vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmesidir." dedi.

Gencan, Edirne'nin Lozan ile özel bir bağı olduğunu dile getirdi.

Lozan'ın Edirne için anlamının çok derin olduğunu ifade eden Gencan, "Edirne, Lozan'ı yalnızca tarih kitaplarından okumaz, toprağında taşır. Karaağaç'ın yeniden vatan toprağı oluşunda Lozan'ın imzası vardır. Lozan, Edirne'de Karaağaç'tır, vatan sınırıdır, bağımsızlıktır, cumhuriyettir." dedi.

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan da, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye'nin bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kapitülasyonların tamamen kaldırılmasıyla Türkler eşit haklara sahip oldu, bağımsızlığını kazandı. Bu yüzden Lozan Antlaşması'nın imzalandığı gün bir tür bağımsızlık bayramıdır. Lozan'da Türk milleti egemenlik hakkını tüm dünyaya kabul ettirdi." diye konuştu.

Tören, ADD Edirne Şube Başkan Yardımcısı Gökay Bilgin'in Türkiye'de eş zamanlı yapılan basın açıklamasını okunmasıyla sona erdi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Tan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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