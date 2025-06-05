Edirne'de Kurban Bayramı Mesajları

Edirne'de Kurban Bayramı Mesajları
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajlar yayımlayarak dayanışma, paylaşma ve birlik vurgusu yaptılar.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında bayramların birleştirici gücüyle, kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirtti.

Bayramlarda kalplerin yakınlaştığını dile getiren Yazgan, bu günlerde umutların yeniden filizlendiğini vurguladı.

Partisinin işçinin, çiftçinin, emeklilerin ve gençlerin yanında durmaya devam edeceğini aktaran Yazgan, "Hakça bölüşülen bir zenginliği, özgür bir toplumu, adil bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Durmadan adalet aramaya gelirde, vergide, mutfakta adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, adaletin, barışın ve refahın hakim olduğu bayramlarda buluşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında Edirnelilerin bayramını tebrik etti.

Bayramların özünde paylaşma, birlikte olma ve dayanışmanın bulunduğunu belirten Akın, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kalplerimizi yakınlaştıran, sofralarımızı bereketlendiren özel zamanlardır. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmak, dayanışma kültürümüzü büyütmek biz yerel yöneticilerin en temel sorumluluklarından biri." ifadelerini kullandı.

Akın, Edirne Belediyesi olarak, Kurban Bayramı'nda dayanışmayı büyütmek ve bayram sevincini paylaşmak için anlamlı bir adım attıklarını kaydetti.

Paylaşmanın önemli olduğunu belirten Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz inanıyoruz ki Edirne halkı, dayanışmanın ve iyiliğin bu çağrısına her zaman olduğu gibi bu bayramda da gönülden katılacaktır. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, çocuklarımızın gözlerinden öpüyor sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum."

Ak Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bayramlarda, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten İba, bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Bu özel günlerde, ihtiyaç sahipleriyle yardımlaşarak, komşularımızla ve sevdiklerimizle paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayalım. Bu vesileyle, Edirne'mizin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, bayram coşkusunu yüreklerimize nakşetsin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Hep birlikte nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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