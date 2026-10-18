Edirne'de kum ocağında alev alan 3 kamyon kullanılamaz hale geldi

Edirne'de kum ocağında alev alan 3 kamyon kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, yakındaki iki kamyona sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
EDİRNE'de bir kum ocağında park halindeyken alev alan 3 kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında bugün saat 24.00 sıralarında park halindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yakındaki diğer iki kamyona sıçramasıyla yangın büyüdü. Alevleri gören ocak çalışanları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 3 kamyon da kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.