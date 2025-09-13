Haberler

Edirne'de Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İpsala'ya bağlı Koyuntepe, Kocahıdır ve Aliçopehlivan köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İpsala'ya bağlı Koyuntepe, Kocahıdır ve Aliçopehlivan köyleriyle Esetçe beldesi arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Yol yapım çalışmalarının Enez'e bağlı Sultaniçe köyünde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Haberler.com
500
