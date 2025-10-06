Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Enez'e bağlı üç köyde 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı, yeni çalışmalar ise Meriç'te devam edecek.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Enez'e bağlı Küçükevren, Sultaniçe ve Gülçavuş köyleri sahil yolunda yürütülen 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının Meriç'e bağlı Büyükaltıağaç köyünde devam edeceği belirtildi.
