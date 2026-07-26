Edirne'de Korucu Göleti'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Korucu köyünde sulama amacıyla kullanılan gölette çok sayıda balığın öldüğünü gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ölen balıkların bazılarının kıyıya vurduğu, bazılarının ise suyun içinde olduğu görüldü.

Kaynak: AA