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Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış

Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp olarak ihbar edilen 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ın cesedi, oğlu tarafından öldürülüp parçaladıktan sonra dere yatağına atıldığı ortaya çıktı. Oğul Canberk Yalçın, miras nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

JANDARMA HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Jandarma, Canberk Yalçın'ı, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu. Canberk Yalçın'ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.

"MİRASIN BÖLÜNMESİNDEN KORKTUM"

Canberk Yalçın'ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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