Edirne'de Kayan Otobüs Trafiği Felç Etti
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda kayan otobüs, trafiğin yoğun olduğu bir noktada yolu tamamen kapatarak uzun süreli sıkışıklığa neden oldu. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, toplu taşıma ile seyahat edenler yaya olarak ilerlemek zorunda kaldı.

Edirne'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda kayan otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı, araç kuyrukları oluştu.

A.A. idaresindeki 34 NZK 771 plakalı otobüs, Aşiyan Bayırı'ndan Atatürk Bulvarı'na inişi sırasında sis ve çiğin kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar yolunun kente geliş yönünü kapattı.

Kısa sürede yolda çok sayıda araç birikmesi oldu.

Sürücüler, trafiğin aksamaması için alternatif yollara yönlendirildi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar ise gidecekleri yere yaya devam etmek zorunda kaldı.

Bulvardaki orta refüjün bir kısmı söküldü. Bu sayede kuyruktaki araçlar polis ekipleri kontrolünde karşı şeride alınarak birikme önlenmeye çalışıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Pikap araçla çekilerek, manevra yapmasına olanak sağlanan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
