Edirne'deki konferansta afetlere hazırlık konusu ele alındı

Edirne İl Özel İdaresi liderliğinde, 'RISCARE: Karadeniz Bölgesi Hazırlıklı Programı' kapsamında düzenlenen konferansta, sınır ötesi işbirliği ve afetlere hazırlık konuları ele alındı. Proje ortakları sunumlar yaparak, uygulama örneklerini paylaştı.

Edirne İl Özel İdaresinin liderliğinde, Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen "RISCARE: Karadeniz Bölgesi Hazırlıklı Programı" kapsamında konferans düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen konferans Edirne İl Özel İdaresi yetkilileri ve proje ortaklarının sunumlarıyla başladı.

Konferansında açılış oturumunda "RISCARE Projesi"nin genel ve özel amaçları, kapsamı ve beklenen çıktıları ele alındı.

Oturumda ortak kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar, uygulama örnekleri ve gerçekleştirilen tatbikatlar katılımcılarla paylaşıldı.

Diğer oturumlarda afetlere hazırlık, risk azaltma ve sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesi konularında proje hedefleri paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen program, 22 Ocak'ta sona erecek.

