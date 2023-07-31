Edirne'de Karaağaç Acı Biberi Hasadı Başladı

EDİRNE'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan, yöreye özgü Karaağaç acı biberinin hasadı başladı. Sadece Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetişen biberde bu yıl 250 ton verim beklediklerini belirten biber üreticisi Tunahan Ule, "Bu yıl yağmurlardan dolayı biberlerimizi biraz geç ektik. Normalde 1 Mayıs'ta ekiyoruz ama biz 15 Mayıs'ta ekmek zorunda kaldık. Böyle olunca hasada da geç kaldık, 15 Temmuz'da yapmamız gereken hasadı bugün yapıyoruz. 250 tona yakın verim bekliyoruz" dedi.

Karaağaç Mahallesi'nde üreticiler, tava ciğerin yanında ana garnitür olarak sunulan acı biber için hasat mesaisine başladı. Kentin meşhur tava ciğerinin yanında adını duyuran ve sadece Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda yetişen biber, hasat edildikten sonra iplere dizilip gölgede kurutulacak. Kilosu 500 liraya satılan biberde, bölgede mayıs ayındaki yoğun yağmurlar nedeniyle ekimin geciktiğini söyleyen üretici Tunahan Ule, bu nedenle hasadın da geciktiğini ifade etti.

Biber tarlasında çalışan Melek Anadol, sıcak havanın altında çalışmanın zor olduğunu belirti. Anadol, "Sıcağın altında çalışıyoruz. Ekiyoruz, biçiyoruz, çapalıyoruz, şimdiki gibi hasat zamanı geldiği zaman da toplamasını yapıyoruz. Toplandıktan sonra kurutulmak için asılıyor biberler. Ondan sonra ciğercilerde Karaağaç acı biberi olarak sunuluyor. Sıcağın altında çalışmak çok zor oluyor ama mecburuz, ekmek parası" dedi.