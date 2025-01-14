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Edirne'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda eğitime, diğer 8 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, okullar tatil edildi

Edirne'de eğitime kar engeli: 9 ilçede eğitime ara verildi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olması sebebiyle 14 Ocak Salı günü Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Edirne merkez ilçe ve diğer 8 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Edirne emniyet ve jandarma ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı. İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşmıştır. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Gelen ihbarlara anında müdahale için tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verildi.

Edirne'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Güncel
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