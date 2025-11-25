Haberler

Edirne'de kadınlardan şiddete karşı yürüyüş

Edirne'de kadınlardan şiddete karşı yürüyüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Şehitlik Parkı önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe erkekler de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, 25 Kasım 1960 yılında Mirabel kardeşlerin katledilmesinden bugüne kadar kadına yönelik şiddetin azalmadan artarak devam ettiğini söyledi.

'İSTEĞİMİZ; GÜVENCELİ VE İNSANCA YAŞAM'

Kafalı, "Hele ki son yıllarda her sabah uyandığımızda 3-4 kadının katledilmesine şahit oluyoruz. Artık yeter diyoruz. Kadınlar olarak isteğimiz; güvenceli ve insanca yaşam. Çok şey mi istiyoruz? Tüm zorluklara rağmen eşit, özgür ve güvenceli yaşam için mücadele ediyoruz. Lütfen bizi duyun artık. Çalmaya çalıştığınız bu hayat bizim, tahakküm altına almaya çalıştığınız bu beden bizim, karartmaya çalıştığınız bu umut bizim" dedi.

'NE KORKUMUZ NE SUSKUNLUĞUMUZ VAR'

Saliha Kafalı, "Katledilen, güvencesiz koşullarda, iş cinayetlerinde öldürdüğünüz kız kardeşlerimizin, geleceğini çaldığınız kadınların, çocukların hesabını sormak için meydanlardayız. Bilsinler ki ne korkumuz ne suskunluğumuz var. Öfkemizi örgütlemeye, meydanlarda isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gaspına ve nefretin yasalaştırılmasına karşıyız. Bizler erkek egemen zihniyetin karanlığına karşı birbirimizin ışığı olacağız. Bu ülkede tüm kadınlarımız, güvende, özgür, eşit bireyler olarak tüm haklarını kullanana dek mücadelemize devam edeceğiz. Bizler, günün hangi saati olursa olsun, evlerimize rahatça yürümek istiyoruz. Unutmayın ki kadınlar, toplumu hayatta tutan gizli kahramanlardır. Şiddet ve kadın kelimesinin yan yana gelmediği bir dünya dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

Goller üst üste kaçıyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.