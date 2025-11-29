Edirne'de İlkokul Öğrencileri Resim Sergisi Açtı
Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin desteklediği ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan resimler sergilendi. Öğrenciler, 'Öğretmenler Günü ve Gelecekteki Ben' temasıyla eserlerini sunarak ziyaretçilere resimlerinin hikayelerini anlattılar.
Edirne'de ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen Renkli Kalemler Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hazırladığı resimler Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında sergilendi.
Öğrenciler, "Öğretmenler Günü ve Gelecekteki Ben" temasıyla hazırlanan sergiyi ziyaret edenlere resimlerin hikayelerini anlattı.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Sergi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Sergi, yarına kadar gezilebilecek.