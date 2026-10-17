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Edirne'de iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

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Edirne'de iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı
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Edirne’de Atatürk Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki meydana geldi. Kuryelik yapan B.K., 22 AFS 961 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada, cadde üzerinde seyreden E.Z. yönetimindeki 54 ARG 679 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazada yaralanan E.Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü B.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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