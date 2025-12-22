Haberler

Edirne'de iki ayrı ilçede çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde meydana gelen yangınlarda, iki tek katlı ev alevler tarafından tamamen zarar gördü. Yangınların nedenleri henüz tespit edilemedi.

Yangınlar, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıktı. Çeltik köyünde tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diğer bir yangın ise Siğilli köyündeki tek katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Her iki yangında da evler kullanılamaz hale geldi. Yangınlarla ilgili incelemeler sürüyor.

