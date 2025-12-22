Edirne'de iki ayrı ilçede çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıkan yangınlarda tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınlar, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıktı. Çeltik köyünde tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diğer bir yangın ise Siğilli köyündeki tek katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Her iki yangında da evler kullanılamaz hale geldi. Yangınlarla ilgili incelemeler sürüyor.