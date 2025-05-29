Edirne'de İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Yardımı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bayramlık yardımı kapsamında, Edirne ve Kırklareli'nde 271 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal hizmet yararlanıcısı durumunda bulunan çocuklardan Edirne ve Kırklareli kent merkezlerinde bulunanlar, bayramlık kıyafetlerini görevliler eşliğinde aldı. İlçe ve köylerde ikamet eden çocuklara ise bayramlıklarını almaları için hediye kartları dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, çocukları sevindirmenin, onların gülen yüzlerini görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bayramlarda geleneksel hale gelen uygulamayla çocukların sevinçlerine ortak olmayı amaçladıklarını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Tarihte kurulmuş vakıflarımızın vakfiyelerinde sayılan hayır şartlarından biri de çocuklara bayramlık alınması. Biz de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu hayır şartlarını her dini bayramda yerine getirmeye gayret ediyoruz. Vakıf kültürü, merhamet ve paylaşma üzerine kurulmuştur. Özellikle, öksüz ve yetim evlatlarımız başta olmak üzere yavrularımıza bayramlık kıyafetlerini alarak vakıf kültürünü bugün de yaşatmaya devam ediyoruz."