Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığı taraması çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığını korumaya yönelik sağlık taraması çalışmaları gerçekleştirildi.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı üretimin devamlılığının sağlanması ve güvenilir hayvansal ürün arzının korunması amacıyla yapılan sağlık taramalarında, yetiştiricilere de bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Epilepsi Günü farkındalık yürüyüşü

Keşan ilçesinde Epilepsi Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Epilepsi ve Yaşam Derneği Keşan Temsilciliği üyeleri farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri vatandaşlara epilepsinin bir engel değil, doğru bilgi ve anlayışla birlikte yaşanabilen bir durum olduğu hakkında bilgiler verdi.

Özcan minibüs kooperatifi üyeleriyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifinin genel kurul toplantısını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının hayırlı olmasını dileyen Özcan, Keşanlıların daha iyi hizmet alması için hem esnafa destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.