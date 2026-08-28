Haberler

Edirne'de Gölete 5 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Edirne'nin Tayakadın köyündeki gölete 5 bin sazan yavrusu salındı. Vali Yunus Sezer, bu yıl 6 milyon yavru sazan üretildiğini, 1 milyon 200 bininin Edirne'deki göletlere bırakılacağını açıkladı.

EDİRNE'de, balık popülasyonunun artırılması için Tayakadın köyündeki gölete 5 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Edirne'nin İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yaklaşık 5 bin yavru sazan, merkeze bağlı Tayakadın köyü göletine bırakıldı. Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ilgili kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İpsala'daki yavru balık üretim tesisinde bu yıl 6 milyon yavru sazan üretildiğini söyleyen Vali Sezer, üretilen balıkların 1 milyon 200 bininin Edirne'deki göletlere bırakılacağını belirtti. Sezer, "Geri kalan yavru balıkları da başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 7 bölgemizdeki diğer illerimize göndererek, oradaki tatlı su göletlerimizi de balıklandıracağız" dedi.

Çalışmayla su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmayı ve sportif balıkçılığı desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Sezer, gençlerin ve çocukların da doğayla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Sezer, "İnşallah çocuklarımız bu balıklara sahip çıkar ve sportif amaçlı balıkçılıkla da ilgilenir" diye konuştu. İpsala'daki yavru balık üretim tesisinde yaklaşık 41 havuz bulunduğunu belirten Sezer, tesisin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

İstifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah Trabzon'u karıştırdı
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor

Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi