Haberler

Edirne'deki Göl Baba sulak alanı buz tuttu

Edirne'deki Göl Baba sulak alanı buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Göl Baba sulak alanının büyük bölümü dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle, göl kenarındaki kayıklar da buza gömüldü.

Edirne'de Göl Baba sulak alanının büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Merkeze bağlı Büyükdöllük ile Değirmenyeni köyleri arasında yer alan ve kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Göl Baba sulak alanında, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinin geniş kesimi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede, göl kenarındaki kayıkların buzun içinde kaldığı görüldü.

Gölden beslenen kuşların ise buzlanmanın daha az olduğu kıyı kesimlerde su içmeye çalıştığı ve yiyecek aradığı gözlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: F.Bahçe forması giymek istiyorum
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor