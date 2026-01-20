Edirne'deki Göl Baba sulak alanı buz tuttu

Edirne'de Göl Baba sulak alanının büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Merkeze bağlı Büyükdöllük ile Değirmenyeni köyleri arasında yer alan ve kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Göl Baba sulak alanında, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinin geniş kesimi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede, göl kenarındaki kayıkların buzun içinde kaldığı görüldü.

Gölden beslenen kuşların ise buzlanmanın daha az olduğu kıyı kesimlerde su içmeye çalıştığı ve yiyecek aradığı gözlendi.