Edirne'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Edirne'de aşçı adayı öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ve ailelerinin evde pişirdikleri yemekler satışa sunuldu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı kermeste elde edilen gelir, Gazze'ye yardım için açılan hesaba yatırılacak.

Okul Müdürü İlhan Dinç, gazetecilere mazlum Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe destek veren öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Dinç, "Mazlum Gazze halkının yaşadığı dramı göz önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yardım kermesi düzenliyoruz. 2 yıldan beri terörist İsrail, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden Gazze halkına zulüm ediyor. Bu kermeste amacımız ilk olarak Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek. Toplanan geliri de Gazze'ye destek için göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Buğra Öztürk ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Öztürk, "Gazze'deki yaraların sarılmasına bir nebze de faydamız olsun istedik. Elde edilen geliri Gazze'ye göndereceğiz." dedi.