Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, yatsı namazı sonrası Eski Cami önünde toplandı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşması ile 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı'nın birinci aşamasının tamamlandığını söyledi.

Gazze'nin inanmış evlatlarının her türlü imkansızlığa rağmen direnişin şanlı destanını yazdıklarını belirten İriş, "Gazze halkı, kadını, çocuğu, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak inandığı dava için her şeylerinden vazgeçmenin, sabrın ve kararlılığın destanını yazdılar." dedi.

İriş, Gazzeli yiğitlerin bir yılı aşkın mücadele sonucunda siyonist İsrail rejimine diz çöktürdüğünü dile getirdi.

Gazze'nin şerefli halkının, insanlığa onur ve haysiyetin ne demek olduğunu öğrettiğini dile getiren İriş, şöyle devam etti:

"Bu savaş, bir halkın inancı, onuru ve insanlık dersi verme mücadelesiydi. Gazze bedel ödedi ama davasını kaybetmedi. Şehitler verdi ama inancını büyüttü ve Hamas, bugün sadece Gazze'nin değil tüm özgür insanların umudu oldu. Kudüs özgür olana kadar, Aksa tekrar bizim olana kadar, ırkçı emperyalizmin zulüm düzeni yıkılıp hak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurulana kadar, bu mücadele devam edecektir.

Bu gece burada, hakkı haykırdığımız gibi, bir gün o mübarek Mescid-i Aksa'nın avlusunda, Kubbetu's Sahra'nın yanı başında, Gazze'nin mücahitleriyle, Aksa murabıtlarıyla kucaklaşıp helalleşeceğiz inşallah. Zafer, inanlarındır ve zafer yakındır."

İriş'in konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.