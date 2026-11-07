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Edirne'de gazeteciler TGD kahvaltısında buluştu, Orhan Doğan dayanışma mesajı verdi

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Edirne'de gazeteciler TGD kahvaltısında buluştu, Orhan Doğan dayanışma mesajı verdi
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Trakya Gazeteciler Derneği'nin Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlediği kahvaltıda Edirne'de görev yapan gazeteciler bir araya geldi. Programa Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan katılırken, TGD Başkanı Orhan Doğan meslek ahlakı ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) tarafından düzenlenen kahvaltı programında Edirne'de görev yapan gazeteciler bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilen programa Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gökçe Öktem, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda konuşan TGD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, gazeteciliğin yalnızca haber yapmaktan ibaret olmadığını, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve gerçeğin peşinden gitme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Gazetecileri güçlü kılan unsurların makam, unvan ya da takipçi sayısı olmadığını vurgulayan Doğan, meslek ahlakı ve gazeteciler arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Dernek olarak tüm meslektaşlarına kapılarının açık olduğunu ifade eden Doğan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden mesleki dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Doğan, programa katılanlara teşekkür ederek birlik ve dayanışmanın sürmesi temennisinde bulundu.

Kahvaltı programı, gazetecilerin sohbet etmesi ve görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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