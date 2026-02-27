Haberler

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 5'i FETÖ/PDY şüphelisi toplamda 6 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, durdurdukları takside arama yaparak şahısları gözaltına aldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 5'i FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
