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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet personeline işitme engelli bireylerle iletişim eğitimi verdi. Keşan'da çocuk istismarı ve teknoloji bağımlılığı konulu farkındalık eğitimleri düzenlendi. Uzunköprü Belediyesi altyapı ve çevre çalışmalarını sürdürürken, Keşan'da geleneksel keçe sanatı kursu açıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü personeline "İşitme Engelli Bireylerle İletişim" konulu eğitim verildi.

İl Müdürlüğü Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından gerçekleştirilen eğitimde, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurulmasına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, kamu hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılması ve iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Keşan'da kursiyerlere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi personelince Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Mahremiyet" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konuları ele alındı.

Katılımcılara çocukların korunması, mahremiyet bilinci ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda bilgi verildi.

Uzunköprü Belediyesi altyapı ve çevre çalışmalarını sürdürüyor

Uzunköprü Belediyesi ekipleri, kent genelinde yol düzenleme, altyapı bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, vatandaşlara daha temiz ve düzenli bir kent sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Belediye ekiplerince çeşitli noktalarda yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirilirken, kanal ve su arızalarına da müdahale edildi.

Park, bahçe ve ağaç bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, kent genelinde temizlik faaliyetlerine de devam etti.

Keşan'da geleneksel keçe sanatı kursu düzenlendi

Keşan Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel keçe kursu düzenlendi.

Müze Keşan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler, keçe sanatının yapım aşamaları hakkında bilgi aldı ve uygulamalı çalışmalar yaptı.

Etkinlikte, kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olan keçe sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Yetkililer, geleneksel el sanatlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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