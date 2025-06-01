Edirne'de ehliyetsiz sürücünün yakalanmamak için yaptığı usulsüzlük "dronla" tespit edildi

Edirne'de ehliyetsiz sürücünün yakalanmamak için yaptığı usulsüzlük 'dronla' tespit edildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Asayiş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, aranan şahıslar ve terör örgütlerine yönelik yürütülen denetimlerde kent genelinde 12 ayrı uygulama noktası oluşturuldu.

Denetim sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkları çevresindeki kontrol noktasında dikkati çeken bir olay yaşandı.

Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobili yol kenarına çekerek direksiyondan indi ve yanındaki kişiyi sürücü koltuğuna geçirdi.

Sürücünün bu hareketi, dron kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracı ilk etapta kullanan Ş.D'nin 60 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza sonrası konuşan sürücü, "Ekiplerimiz tespit etmiş, polisimize itirazımız olamaz. Düğünden dönüyorduk." dedi.

Ş.D. ehliyet almak için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan "dur" ihtarına uymayan bir aracı da polis ekipleri takibe aldı.

Sol ön lastiğinin havası inik olmasına rağmen bir süre kaçmaya devam eden sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Alkollü olduğu belirlenen ve aracında içki şişeleri bulunan sürücü polis merkezine götürüldü.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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