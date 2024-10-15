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Edirne'de Eğitim ve Tarım Faaliyetleri

Edirne'de Eğitim ve Tarım Faaliyetleri
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Ayrıca, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Yunanistan'ın Selanik kentinde afetlerle ilgili bir konferansa katıldı. Edirne Cumhuriyet Çiftliği'nde ise ata tohumları ekimi gerçekleştirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda incelemede bulunan Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

TÜ öğretim üyeleri Selanik'te konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Afetlerin Önlenmesi ve Müdahale Konferansı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selanik Belediyesi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, afetlerin önlenmesi ve afet tahriplerinin iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Konferansa Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal ve öğretim üyeleri katıldı.

Ata tohumları toprakla buluştu

Edirne Belediyesine ait Cumhuriyet Çiftliği'nde ata tohumları toprakla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katıldığı programda buğday ve arpa tohumlarının ekimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, tarımın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ata tohumuna önem verdiklerini aktaran Akın, "Ata tohumlarımız çok değerli. Türkiye'nin her yerinden topladığımız ata tohumlarımız, Edirne'mizin iklimine, coğrafyasına uygun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Üniversitesi Ferhat Yılmaz Yunanistan Konferans edirne Tarım

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