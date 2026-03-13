Edirne'de düzenlenen 'Büyük Selimiye İftarı' bir kez daha Balkanlar'ı aynı sofrada buluşturdu

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca, Selimiye Camisi avlusu ve çevresinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi.

Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Büyük Selimiye İftarı, Balkanlar'dan gelen konukları aynı sofrada buluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla yaklaşık 6 bin kişi hep birlikte orucunu açtı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yaptığı konuşmada rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan güzel günlerde ihtişamlı kalabalıkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Arpaguş, "Ama biz fitneye, zulme, her türlü kargaşaya, adaletsizliğe, bütün olumsuz duygu ve düşüncelere karşı inadına birlik, beraberlik, kardeşlik ve insanlık dersi veren birliktelikler yaşıyoruz. Cenabı hak birlikteliğimizi ilelebet daim eylesin. Fitneye, kötülüklere fırsat vermesin. İnsan onurunu, insan haysiyetini ayaklar altına alan her türlü uygulamalara da cenabı hak fırsat vermesin." diye konuştu.

Davetlilerin yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik eden Arpaguş, bayramın da tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Arpaguş, organizasyonu tertipleyen Edirne Valisi Sezer'e teşekkür etti.

"Edirne bir medeniyetin merkezidir"

Edirne Valisi Sezer de sevgi, saygı bağlarının güçlendiği, manevi duygularının canlandığı, birlik, beraberlik, yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı anlamlı günde davetlileri Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu olarak üçüncüsü düzenlenen organizasyonda gönülleri birleştiren, mesafeleri azaltan, kardeşlikleri artıran büyük gönül sofrasında farklı ülkelerden, farklı dinlerden ve dillerden dostlarla bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını belirten Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Balkanlar'dan doğup gelen Meriç, Arda ve Tunca'nın birleştiği bu şehir tarih boyunca Balkan coğrafyası için bir köprü olmuştur. Edirne farklı dinlerin, inançların ve kültürlerin birlikte yaşadığı bir medeniyet merkezidir. Sarı Saltık'ın hoşgörüsü, Hasan Sezai'nin muhabbeti ve Mimar Sinan'ın desteğiyle yoğrulan bu topraklar Balkan şehirler arasında sarsılmaz bağın ebedi teminatı durumundadır. Çünkü bizim geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, değerlerimiz ortaktır. Geçtiğimiz yıllarda bu meydanda toplandığımızda gözbebeğimiz Selimiye restorasyondaydı. Hamdolsun ki hasret dolu bekleyiş sona erdi. Restorasyonu tamamlanan Selimiye tüm ihtişamıyla yeniden ibadete açıldı."

Sezer, restorasyona destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Ramazan'ın birleştirici yanı organizasyonda da kendini gösterdi"

Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic ise Türkiye'ye her ziyaretinde kendini evinde gibi hissettiğini bugün de aynı duygularda olduğunu ifade etti.

Ramazan'ın birleştirici yanının organizasyonda da kendini gösterdiğini ifade eden Azemovic "Bağımsızlığının 20. yılını kutlayan Karadağ'ı ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olması da gurur vericidir. İki dost ülkeyi bağlayan bir diğer unsurda Karadağ diasporasıdır. Diaspora iki dost ülke arasında köprü görevi görmektedir. Ramazan birlik ve beraberlikte daha da yakınlaştırsın, daha güçlü bir geleceği birlikte kuracağımızı hatırlatsın." dedi.

Bulgaristan Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Recebov Sadıkov da iyi ilişkileri olan iki komşu ülkenin ilişkilerinin her geçen gün arttığını belirterek güzel topluluğun iftar sofrasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Program, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğunun ilahilerden oluşan konseriyle devam etti, Selimiye'nin manevi atmosferinde gerçekleştirilen dinleti ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte Valilik Sema Topluluğu da sahne alarak gösteri sundu.

İftar programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı, Arnavutluk kanaat önderi Admir Salmani, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Belgrad Müftüsü Muhammed Yusufpahiç, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Niş Müftüsü Eldin Asçeriç, Papaz Arhimandrit Haralambi Niçe, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, Arnavutluktan Bektaşi dedeleri, konsoloslar, Balkan ülkelerinden milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.