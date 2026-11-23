Edirne'de Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Edirne Diş Hekimleri Odasınca anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, diş hekimlerinin sağlık camiası için büyük değer taşıdığını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde diş hekimleriyle omuz omuza mücadele ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir bütünüdür ve çok önemlidir. Birçok hastalık, ağız ve diş hijyeni bozukluğuyla işin içinden çıkılamaz ve tedavi edilemez hale gelebiliyor. Diş hekimlerimiz adeta bir sanatçı edasıyla özveriyle ve gerçekten ince işçilik ve büyük bir beceriyle, gece gündüz demeden çok nitelikli hizmet vermektedirler." dedi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz ise ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Diş hekimliğinin yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı kalmadığını, koruyucu sağlık hizmetleri, erken tanı ve toplumda sağlık bilincinin oluşturulmasında da sorumluluk üstlendiğini belirten Yılmaz, fakülte olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mesleki etik değerlere bağlı ve insan sağlığını önceleyen nitelikli diş hekimleri yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihan Yöndem de diş hekimliği mesleğinde ilerleyen yıllarda istihdam sorunu yaşanacağını savundu.

Yeni fakülte açılmasına son verilmesi ve kontenjanların düşürülmesi gerektiğini iddia eden Yöndem, meslektaşlarının gününü kutladı.

Törene, diş hekimleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA