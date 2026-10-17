Edirne'de denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi

Edirne'de denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA