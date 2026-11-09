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Edirne'de denetimlerde 17, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de denetimlerde 17, Kırklareli'nde 7 olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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