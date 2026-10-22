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Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü konseri 28 Ekim'de ücretsiz yapılacak

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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü konseri 28 Ekim'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde ücretsiz yapılacak. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne alacak.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu, Cumhuriyet Bayramı özel konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konseri şef Tanju Araboğlu yönetecek.

Konserde solistler Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan ve Halil Erseven sahne alacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA
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