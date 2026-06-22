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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne'de ÇEDES Projesi kapsamında Keşan'dan gelen lise öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Öğrenciler kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Ayrıca Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde iki yeni ücretsiz otopark hizmete sunuldu.

Edirne'de, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Keşan'dan gelen lise öğrencileri Edirne'de ağırlandı.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Gezi boyunca öğrencilere Edirne'nin tarihi ve manevi değerleri tanıtılırken, şehrin kültürel mirası hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikle öğrencilerin tarih, kültür ve medeniyet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Trakya Üniversitesinde iki otopark hizmete sunuldu

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde ücretsiz iki otopark hizmete sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yerleşke genelinde artan araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında yeni otoparklar açıldı.

Balkan Kongre Merkezi arkasında hizmete açılan 6 bin 500 metrekarelik otoparktan sonra Türkan Sabancı Kültür Merkezi arkasında da 25 bin metrekarelik otopark vatandaşların kullanımına sunuldu. Her iki otopark da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Üniversite yönetimi, kampüs genelinde ulaşım ve otopark altyapısını geliştirmeye yönelik düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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