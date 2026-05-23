Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Tcholakov: Yunanca ayin krizi diplomasiyle aşıldı

EDİRNE'de düzenlenen Bulgaristan Alfabesi, Kültür, Edebiyat Bayramı ile İsim Günü ayinine katılan Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, kentteki Sveti Georgi Kilisesi'nde yaşanan 'Yunanca ayin' krizinin diplomasiyle ve Patrikhane'nin desteğiyle aşıldığını belirterek, "Beklenmedik, hoş olmayan kısa bir süreç oldu. Ancak bugün Bulgarca dualarımız yapıldı, ayin törenimiz gerçekleştirildi" dedi.

Edirne'de, Bulgaristan'da 'Harfler Bayramı' olarak da bilinen Bulgaristan Alfabesi, Kültür, Edebiyat Bayramı ile Aziz Kiril-Metodiy Günü ve 21 Mayıs Aziz Konstantin ve Elena İsim Günü dolayısıyla, Ortodoks usullerine göre ayin ve konser etkinliği düzenlendi. Kentin Abdurrahman Mahallesi'ndeki Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Yunanistan ve Bulgaristan'dan rahipler ile çok sayıda Ortodoks katıldı. Bulgar rahip Atanas Sultanov'un yönettiği isim günü kutlama ayininde, İncil'den ayetler okundu. Ayinin ardından Dr. Galina Lukanova'nın şefliğini yaptığı Sofya Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı Sveta Paraskeva Korosu ve Dr. Aliya Hanse'nin şefliğini yaptığı Bulgaristan Plovdiv Belediyesi Evmolpeya Genç Kızlar Koro Topluluğu tarafından koro konseri verildi.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA COŞKUYLA KUTLANACAK'

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, "Bugün burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Birkaç gün önce, şu anda bulunduğumuz çok kıymetli Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nin 21 Mayıs'taki kilise günüydü. Bugün de o özel günün anlam ve önemini vurgulamak adına bu ayin töreniyle programımızı taçlandırmış bulunuyoruz. Tabii ki birkaç saat sonra 24 Mayıs'a ulaşacağız. 24 Mayıs, Bulgaristan için son derece önemli bir gün. Aziz Kiril ve Metodiy'in anıldığı, Bulgar alfabesinin ve edebiyatının öncülerinin saygıyla yad edildiği çok kıymetli bir bayramdır. Yarın yalnızca Bulgaristan'daki Bulgarlar değil, dünyanın dört bir yanındaki Bulgarlar ve Bulgar kültürüne, diline, edebiyatına değer veren herkes el ele vererek Bulgar alfabesinin ortaya çıkışını, bu alfabenin kabulünü ve edebiyat gününü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Bilginin ve eğitimin ışığında kutlanacak çok özel bir gün olacak. Özellikle bütün öğretmenlerimizi, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatına emek veren herkesi, kendisini eğitime adamış tüm insanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Yarın hep birlikte bu kıymetli günü kutlayacağız" dedi.

Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde 9 Mayıs'ta yaşanan 'Yunanca ayin' krizinin aşıldığını da aktaran Büyükelçi Tcholakov, "Beklenmedik, hoş olmayan kısa bir süreç oldu. Ancak bugün de gördüğünüz üzere Bulgarca dualarımız yapıldı, ayin törenimiz gerçekleştirildi. Diplomasinin ışığında, Patrikhane'nin desteğiyle, kardeşlik ve dostluk anlayışıyla bu sorunların aşılacağına inanıyoruz. Hep birlikte bu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'DOSTLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEK GÜÇ VERİYOR'

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise etkinlikte yaptığı konuşmada, dostluk mesajları vererek, "Böyle kutsal ve anlamlı günlerde dostlarımızla bir araya gelmek bize güç veriyor. Her geçen gün birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

9 MAYIS'TA AYİN İPTAL EDİLMİŞTİ

Edirne'de bulunan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde kilisenin isim günü nedeniyle 9 Mayıs gün ayin düzenlendi. Ayin nedeniyle Bulgar Ortodoks Hristiyanlar kilisede toplandı. Ayinin Bulgarca yapılması planlanırken, İstanbul'dan Yunan Metropolit Amfilohios, iki papaz göndererek ayinin Yunanca yapılacağını bildirdi. Yunanca ayinin yapılmasına Bulgaristan heyeti karşı çıkınca tartışma yaşandı. Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetimi tarafından ayin iptal edildi, sadece dua okundu. Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef, "Bugünden itibaren, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar kilisemizi ayinlere kapatıyoruz. Aynı zamanda metropolitin de Bulgarca ayine izin verilene kadar kiliseye girişini yasaklama kararı aldık. Tabii ki ziyaret için açık olacak. İnsanlar gelip dua edebilir, mum yakabilir. Buna engel yok. Ancak Bulgarca ayin yapılıncaya kadar burada ayin gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek. İki kilisemiz için de yönetim kurulunun tavrı nettir. Bulgarca ayin olana kadar bu karar devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı