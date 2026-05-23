Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Yazar Yusuf Kaplan, İstanbul’da ikamet uzatma başvurusu reddedildikten sonra Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne götürülen 2 çocuk annesi Uygur Türkü kadın için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye çağrıda bulundu. Kaplan’ın “Bitsin artık bu duyarsızlık” sözleriyle yaptığı çağrının ardından kadın serbest bırakıldı.
- İki çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesi üzerine Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
- Yusuf Kaplan'ın sosyal medya paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olaya müdahale etti.
- Bakan Çiftçi, Uygur Türkü annenin serbest bırakıldığını ve uluslararası koruma başvurusu alınacağını duyurdu.
İstanbul’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Uygur Türkü bir kadının, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi. Bakan Çiftçi, Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını ve sorunun uluslararası koruma başvurusuyla çözüleceğini duyurdu.
"BİTSİN ARTIK BU DUYARSIZLIK"
Yazar Yusuf Kaplan’ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iki çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak'ın Geri Gönderme Merkezi’ne götürmesini gündeme taşındı. Kaplan, 21 Mayıs 2026’da yaşanan olayı şu sözlerle duyurdu:
"2 çocuk annesi Uygur Türkü bir anne, 21 Mayıs 2026’da yaptığı insanî ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından, hiçbir açıklama yapılmadan İstanbul’daki Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Ortada açıklanan bir suçlama yok. Ama annelerinden koparılma riskiyle karşı karşıya 2 çocuk var. Uygur Türklerine yönelik bu belirsizlik ve baskılar artık görmezden gelinmemeli."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN JET MÜDAHALE
Kaplan’ın paylaşımına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dakikalar içinde yanıt geldi. İlk olarak "İlgileneceğim Hocam" mesajını paylaşan Bakan Çiftçi, kısa süre sonra müjdeli haberi vererek Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını şu ifadelerle açıkladı:
"Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."