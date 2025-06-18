Edirne'de Boğulma Vakalarının Önüne Geçmek İçin Bilgilendirme Çalışması

Edirne'de Boğulma Vakalarının Önüne Geçmek İçin Bilgilendirme Çalışması
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, okullarda gerçekleştirilen bilgilendirme ile suda boğulma vakalarının azaltılması için çalışmalara başladı. Öğrencilere güvenli yüzme alanları ve nehirlerin tehlikeleri anlatılıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kentteki okullarda bilgilendirme çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla Tunca ve Meriç nehirlerine girilmesinin büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle bir araya geliyor. Kent genelinde birçok okulu ziyaret eden polisler, öğrencilere güvenli yüzme alanlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ekipler, yüzme için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunun kullanılmasını öneriyor. Öğrenci ve velilere broşür dağıtan polisler, aynı zamanda kentteki reklam panolarında da bilgilendirme yaparak, nehirlerin yüzmeye uygun olmadığını anlatıyor.

Polis ekipleri bu kapsamda en son Meriç Nehri'nde 20 Nisan'da boğularak yaşamını yitiren Ege İshak Karafidan'ın da eğitim gördüğü Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulunu ziyaret etti.

"Suyun şakaya gelmeyeceğini anlatıyoruz"

Öğretmen Emre Dumancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Dumancı, derste sık sık uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Polisimiz de okulumuzu ziyaret ederek bizleri ve öğrencilerimizi bilinçlendirdi. Ege çok efendi bir öğrencimizdi. Arkadaşıyla birlikte nehre gitmiş. Aralarında 'kim daha ileriye yüzer' diye yarışırken maalesef bu acı olay yaşandı. Öğrencimizi Meriç Nehri'nde kaybedince suyun şakaya gelmeyeceğini daha çok anlatmaya başladık." dedi.

Öğrenci velisi Sinem Kumavlar da Edirne'de nehre girenlerin boğulma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Karafidan'ın ölümünün kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Kumavlar, "Aileler olarak biz de çocuklarımızı uyarıyoruz ancak polis ekiplerinin bu bilgilendirmeleri çok değerli. Öğrencilere önemli bilgiler verdiler, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencisi Arda Kumavlar da nehre girmenin tehlikeli olduğunu belirtti. Okul arkadaşının nehirde boğulmasına üzüldüğünü ifade eden Kumavlar, polis ekiplerine bilgilendirme için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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