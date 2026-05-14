Haberler

Trakya Üniversitesinde eczacı adayları beyaz önlüklerini giydi

Trakya Üniversitesinde eczacı adayları beyaz önlüklerini giydi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, beyaz önlüğün sağlık, şifa ve ahlak sembolü olduğunu vurguladı.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eczacılığın insan hayatına doğrudan dokunan, sağlık sisteminin vazgeçilmez mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını belirten Hatipler, bilgiyi vicdanla birleştiren, etik değerlere bağlı eczacıların yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Giyecekleri önlüğün birçok sorumluluk getireceğini ifade eden Hatipler, "Bugün giyeceğiniz ve ömür boyu üzerinizden çıkarmayacağınız beyaz önlükler sağlığın, şifanın, temizliğin, saflığın, ahlakın ve insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Bu sembol ile sizler insanlara şifa, dertlere deva olmanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktasınız." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hatipler, hastalara güler yüzle yaklaşmaları ve meslek hayatlarında adalet ile vicdan duygusundan ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ise modern eczacılık eğitiminin 187'nci yılını kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attıkları anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade eden Bakar, eczacılığın büyük özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını aktaran Bakar, "Sizleri özveri gerektiren bu zorlu yolda gösterdiğiniz azim ve başarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi de öğrencilerin üniversite yılları boyunca teorik ve pratik eğitimlerle dayanışma içerisinde mesleğe hazırlandıklarını belirtti.

Çiftçi, beyaz önlüğün insan sağlığına adanmış ilk adım olduğunu ifade etti. "Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek sadece bir eğitim sürecine değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğa, etik değerlere ve insan sağlığına adanmış çok kıymetli bir mesleğe ilk adımını atmaktasınız." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Gürkan Kılıçgil, İstanbul Eczaneler Kooperatifi 2. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Korkmaz ve okul birincisi Ecrin İlke Durusoy konuşma yaptı.

Törende, fakülteye dereceyle yerleşen öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

Program, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar