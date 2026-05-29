Haberler

Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Edirne, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Selimiye Camisi ve tava ciğeri başta olmak üzere tarihi ve gastronomi durakları yoğun ilgi gördü.

Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi mekanları ile gastronomi duraklarına ilgi gösterdi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, bayram boyunca en çok ziyaret edilen noktaların başında yer aldı. Ziyaretçiler, Selimiye Meydanı ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne'nin gastronomi turizminin önemli lezzetlerinden tava ciğerine olan talep de bayramda arttı. Kentteki ciğerci esnafında yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerin önünde kuyruklar oluştu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kurban Bayramı süresince kentte yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayramın hareketli geçtiğini belirten İmrak, " Edirne'de Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi coşkulu geçiyor. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Vatandaşlar hem Selimiye Camisi'nde ibadet ediyor hem de Edirne'nin meşhur ciğerini tatmak için kente geliyor. Bayram boyunca oldukça yoğun ve güzel günler yaşadık." dedi.

İstanbul'dan gelen Hale Soyer, bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Ciğer yedik, alışveriş yaptık. Selimiye Camisi'ni geziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu'dan gelen Celal Burak Ay da Edirne'ye ilk kez geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirtti.

Ay, Meriç Nehri çevresinde kahvaltı yaptığını ve Selimiye Camisi'nin atmosferinden etkilendiğini dile getirdi.

Hollanda'dan gelen Mustafa Berkay ise Selimiye Camisi'nin mimarisine hayran kaldığını ifade ederek, "Caminin içini ve renklerini çok beğendik. Nasıl yapıldığına şaşırdık. Henüz ciğer ve köfte yemedik ama tatmak için heyecanlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü