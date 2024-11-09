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Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü Sergisi Açıldı

Edirne'de Atatürk'ü Anma Günü Sergisi Açıldı
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şubesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir resim sergisi düzenledi. Sergide, Atatürk'ün Sanat Dernekleri Platformu (SADER) üyelerince yapılan eserler yer aldı. Şube Başkanı Aydın Bildiş, etkinlikte milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şubesince (TEMAD) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Atatürk'ün Sanat Dernekleri Platformu (SADER) üyelerince yapılan resimleri yer aldı.

Şube Başkanı Aydın Bildiş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberlik söz konusu olduğunda sorumluluk almayı görev bildiklerini söyledi.

Atatürk'ün, Türkiye'deki milli birlik ve beraberliğin temel taşı olduğunu belirten Bildiş, "SADER'e üye sanatçıların katkılarıyla bu anlamlı etkinliği düzenledik. Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sergi hafta sonu gezilebilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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