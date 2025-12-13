Edirne'de AFAD ekiplerince askeri personele arama kurtarma eğitimi verildi

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince askeri personele arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, ekipler 4. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda eğitim gerçekleştirdi.

Olası afet durumunda ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir sunum yapıldı.

Arama kurtarma eğitimi kapsamında oluşturulan bir enkazda ise ekipmanlarla tatbikat gerçekleştirildi.