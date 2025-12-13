Edirne'de AFAD ekiplerince askeri personele arama kurtarma eğitimi verildi
Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 4. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda askeri personele olası afet durumları için arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde sunumlar yapılırken, yaratıcılmış enkaz üzerinde tatbikat gerçekleştirildi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, ekipler 4. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda eğitim gerçekleştirdi.
Olası afet durumunda ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir sunum yapıldı.
Arama kurtarma eğitimi kapsamında oluşturulan bir enkazda ise ekipmanlarla tatbikat gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel