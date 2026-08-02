Edirne'de asayiş

Elektrikli bisikletten düşen iki kişi yaralandı

Edirne'de farklı saatlerde elektrikli bisikletleriyle seyreden iki kişi dengelerini kaybederek düştü.

Polis kayıtlarına ayrı olaylar olarak geçen kazalarda yaralanan kişilerle ilgili tahkikat başlatıldı.

İş yerinde başına pano düştü

Edirne'de çalıştığı iş yerinde başına pano düşen kişi yaralandı.

Sabuni Mahallesi'ndeki olayda A.K, eşya ve rafları düzenlediği sırada bir panonun başına düşmesi üzerine hastaneye başvurdu.

Yaralanan kişi olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Taş kesme aletiyle yaralandı

Edirne'de bir işçi, kullandığı taş kesme aletiyle yaralandı.

Yeniimaret Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayın ardından S.Ç. hastaneye başvurdu.

Yaralanan işçi şikayetçi olmadığını beyan etti.

İpsala'da iş kazasında yaralandı

İpsala ilçesinde bir kişi, çalıştığı iş yerinde elindeki sivri uçlu aletin koluna batması sonucu yaralandı.

Bayrambey Mahallesi'ndeki olayın ardından hastaneye başvuran kişi şikayetçi olmadığını belirtti.

-Trafik kazasında bir kişi hastaneye kaldırıldı

İpsala'da iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Bayrambey Mahallesi'nde meydana gelen kazada diğer sürücünün yaralanmadığı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Oğlunun tehdit ve hakaret ettiğini öne sürdü

Keşan'da bir kişi, tartıştığı oğlunun kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki olayda taraflar arasında fiziksel müdahale yaşanmadığı belirtildi.

Şikayet üzerine tahkikat başlatıldı.

Ayrı yaşadığı eşinin mesajlarla tehdit ettiğini iddia etti

Keşan'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Müştekiye 6284 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şase ve motor numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi

Keşan'da polis ekiplerince kontrol edilen bir motosikletin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığı, şase ve motor numaralarının silindiği belirlendi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki kontrolde motosikletle bağlantılı iki kişi hakkında resmi belgeyi bozmak ve suç eşyasını satın almak veya kabul etmek suçlarından tahkikat başlatıldı.

Nişana gitmek için evden ayrılan genç kızdan haber alınamadı

Keşan'da arkadaşının nişanına gitmek için evden ayrılan genç kız hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.

İ.K, kızının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden ayrıldıktan sonra telefonla kendisine ulaşılamadığını belirterek polise başvurdu.

Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Keşan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan kişinin üzerinde 2,39 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı.

Üzerinde 7 uyuşturucu hap ele geçirildi

Keşan'da polis ekiplerinin kontrol ettiği kişinin üzerinden 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Geri manevra yaparken elektrik direğine çarptı

Meriç ilçesinde ürün taşımada kullanılan araçla geri manevra yapan sürücü elektrik direğine zarar verdi.

Büyük Doğanca Mahallesi'ndeki olayın ardından ilgili kurumun şikayeti üzerine tahkikat başlatıldı.

Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu

Uzunköprü'de yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslerde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Habib Hoca Mahallesi'nde bir şüpheliyle bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu hapla yakalandı

Uzunköprü'de üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan kişinin üzerinde bir uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA