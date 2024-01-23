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Edirne'de asayiş

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Keşan'da evinin bahçesinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

Keşan'da evinin bahçesinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan M.O, bahçesindeki bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

M.O, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan M.S, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

M.S, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ü.O'yu durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Keşan Cami Hırsızlık Uyuşturucu Gözaltı Güncel Haberler

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