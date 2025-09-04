Edirne'de Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.
Altıntaş köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.
Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel