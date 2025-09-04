Haberler

Edirne'de Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

Edirne'de Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Altıntaş köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti

Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.