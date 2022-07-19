Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu - Haberler

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Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu

Edirne'de Meriç Nehri'nde gece balık avına çıkan amatör balıkçının ağına 40 kiloluk 1 metre 80 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı. Sabri Yılmaz isimli vatandaş, balığı taşırken zorluk çekti.

Sabri Yılmaz ve arkadaşlarının uzun uğraşları sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Meriç'te tutulan en büyük balık oldu. Meriç Nehri'nde ağ ile tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Sabri Yılmaz, balığı aracın bagajından çıkarırken de zorlandı.

1 METRE 80 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

1 metre 80 santimetre uzunluğunda balıkla fotoğraf çekilen Yılmaz, caddeden geçen meraklıların, 'balığı nerden tuttunuz' sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.

LOKANTALARA SATACAK

Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Sabri Yılmaz, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu. Yılmaz, yayın balığını Meriç ilçesinde bulunan lokantalara satacağını söyledi.

İşte yakalanan balık:

Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sabri Yılmaz Meriç Nehri Edirne Meriç Güncel Haberler

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