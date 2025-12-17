Edirne'de Eğitimin ABÇ'si semineri düzenlendi

Edirne'de Eğitimin ABÇ'si (Anne, Baba ve Çocuğu) başlıklı seminer düzenlendi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Halk Eğitim Merkezi'nde velilere yönelik düzenlenen seminere, psikolojik danışman ve eğitimci Mehmet Hilmi Eren konuşmacı olarak katıldı.

Çocukların eğitim sürecinde ailenin rolü, sağlıklı iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında velilere tavsiyelerde bulunan Eren, çocuğun eğitiminin anne karnında başladığını belirtti.

Çocuklarda 0 - 6 yaş aralığının çok önemli olduğunu anlatan Eren, "Yetişkinlikte karanlıktan korkan, yalnız başına kalmaktan çekinen bir bireyin küçüklüğünde, bebekliğinde annesi veya babası tarafından odaya kilitlenmediğini iddia edemeyiz. Psikiyatristlerin çocukluğuna inme seansları vardır ya işte bunun bir gerçeklik payı var. Öncelikle şunu bilmeliyiz, her evladımızın içinde bir cevher, bir yetenek var. Ama bu cevheri biz de ev ortamında arttırabiliriz. Çocukların sosyal, zihinsel gelişimine ebeveynler olarak katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.

Çocukların anne ve babasından etkilenerek kişiliklerini oluşturduğunu belirten Eren, velilere çocuklarına kibar ve nazik davranmalarını tavsiye etti.

Aile ortamında anne ve babanın ilişkisinin çocuğun karakterine yansıdığını vurgulayan Eren, "Çocuklarınız da size benzeyecek bu yüzden ev ortamında konuşmalarınıza çok dikkat edin, kibar ve nazik olun. Eşinizle konuşurken de kibar konuşun. Çünkü aynı ifade kalıpları çocuklara geçiyor." dedi.

Eren, çocukların kelime haznesi ve dil gelişiminin zekayla paralel ilerlediğini, bu nedenle ailelerin çocuklarıyla bol bol konuşarak iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Özellikle 3 yaş altı çocukların televizyon, tablet ve telefonlardan uzak tutulması gerektiğini aktaran Eren, bunların çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Seminere, Edine Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kurum müdürlerinin eşleri, idareciler, öğretmenler ve veliler katıldı.