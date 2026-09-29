Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri toplam 12 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 8 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 4 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA