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Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri toplam 12 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 8 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 4 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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