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Edirne'de Kırkpınar Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi

Edirne'de Kırkpınar Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi
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Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan, yerli ve yabancı konukları selamladı.

Edirne'de 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen konseri vatandaşlar takip etti.

Konserde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen konukları Edirne'de ağırladıklarını söyledi.

Gencan, "Bu anlamlı günde, 665'incisini düzenlediğimiz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizin en önemli gecesi olan cumartesi akşamında sizleri şehrimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kıymetli Edirneli hemşerilerimizin yanı sıra şu anda şehrimizde Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından misafirlerimiz var. Tüm hemşerilerimizi ve misafirlerimizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gencan, sanatçıya çiçek takdim etti.

Melek Mosso, konserinde sevilen eserlerini seslendirmesi ardından konser sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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