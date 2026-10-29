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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve havai fişekle kutlandı

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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve havai fişekle kutlandı
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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında valilik resepsiyonu ve belediye fener alayı düzenlendi. Meriç Nehri kıyısındaki resepsiyonda havai fişek gösterisi yapılırken, Şükrüpaşa İlkokulu önünden Atatürk Anıtı'na yürüyen kalabalık marşlar söyledi.

EDİRNE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilik tarafından Cumhuriyet resepsiyonu, belediye tarafından da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Edirne Valiliği'nin, Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirdiği resepsiyonda gece havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüş de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Yürüyüşte vatandaşlar, belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü. Selimiye Camisi önünde vinçlerle yola gerilen dev Türk bayrağının bulunduğu alandan geçen kalabalık, marşlara eşlik etti.

Atatürk Anıtı'nda devam eden törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. O gün millet, kendi geleceğinde söz sahibi olduğunu bütün dünyaya ilan etti. Cumhuriyet bizim için tam da bunun adı. Çocuğumuzun iyi eğitim alması demek. Gencimizin geleceğe güvenle bakabilmesi demek. Kadınların hayatın her alanında eşit biçimde yer alabilmesi demek. Bütün öğrenim hayatını devlet okullarında geçirmiş bir kadının bugün burada, bu kürsüden Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak sizlere seslenmesi demek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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