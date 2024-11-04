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Edirne'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Edirne'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Edirne'de 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Metehan Gürtunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EDİRNE'de 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Metehan Gürtunca (2), hayatını kaybetti. Gürtunca, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi 46'ncı Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Metehan Gürtunca, odada yalnız başınayken çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden Özge ve İlkay Gürtunca çiftinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtunca, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Metehan Gürtunca, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Metehan Gürtunca için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazda baba İlkay Gürtunca taziyeleri kabul ederken, anne Özge Gürtunca ise ayakta durmakta zorluk çekti. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile ailenin yakınları katıldı. Metehan Gürtunca, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Metehan Gürtunca'nın, geçen ay yapılan doğum günüyle 2'nci yaşının kutlandığı öğrenildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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